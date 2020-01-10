: Çukur'un merakla beklenen 83. bölüm fragmanı yayınlandı

10.01.2020 08:27 | Son Güncelleme: 10.01.2020 08:35

Show TV ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Çukur dizisi, kanalların reklam anlaşmalarından dolayı Ocak ayının başlarında yayınlanmadı. 13 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak olan dizinin 83. yeni bölümünden fragman yayınlandı.

BABASININ ÖLDÜRÜLMESİNİ İZLEDİ

Çukur yeni bölümde, babasının katilini öğrenmek için peşinde olduğu flash belleğe sonunda ulaşan Vartolu gördükleri karşısında derinden sarsılıyor. Yamaç'ın babası İdris Koçovalı'yı öldürdüğü görüntüleri izleyen Vartolu "Yamaç!" diyerek acı içinde haykırıyor. Vartolu'nun öğrendiği gerçek sonrası neler yapacağı ise merakla bekleniyor.

ÇUKUR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Mahsun'un geri gelmesiyle Yamaç onunla büyük bir yüzleşme yaşayacak. Yamaç'ın hayatını defalarca kurtaran Mahsun'u affedip affetmeyeceği merak konusu olacak. Cumali kendine geldikten sonra karşılaşacağı tehlikede yanında yine Damla'yı bulacak.

Vartolu Almanya'daki macerasında sona yaklaşırken peşinde olduğu şeyi sonunda elde edecek. Karaca ve Azer'in kapışmaları izleyenleri ekrana kilitleyecek. Azer'in eli kolu bağlıyken ipleri eline alan Efsun harekete geçecek. Ancak Koçovalılar, Efsun'un bu adımına cesur bir hamleyle karşılık verecek.

Karşısında duran herkesi Çukur'un da yardımıyla sonunda dize getirmeyi başaran Yamaç, bu kez kendini yepyeni bir dünyanın ve daha acımasız bir düşmanın karşısında bulacak.

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