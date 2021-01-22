Çukur'un 113. bölüm fragmanı yayınlandı! Saldırıya uğrayan Akın Koçavalı yaşam mücadelesi veriyor

Büyük bir ilgiyle izlenen Çukur dizisinin 113. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Kulkan Erdenet'in bombalı saldırısında ağır yaralanan Akın Koçovalı yaşam savaşı veriyor. Burak Dakak'ın canlandırdığı Akın Koçovalı'ya ne olacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin 113. bölümü 25 Ocak Pazartesi günü ekrana gelecek.

Yeni bölümde Efsun'un elinde İdris'in kanının olduğunu öğrenen Sultan, Yamaç'tan hamile olan Efsun'u evden kovuyor.

AKIN KOÇAVALI ÖLÜYOR MU?

Çukur'un merakla beklenen yeni bölümünde Koçalı ailesi Akın Koçavalı'nın saldırıya uğramasıyla büyük yıkım yaşıyor. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören Akın'ın durumu herkesi derinden sarsıyor. Çukur'da Selim Koçovalı'nın ardından oğlu Akın'ın da ölüp ölmeyeceği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

ÇUKUR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çağatay Erdenet, Çukur'u tehlikeye sokacak yeni hamlesi için harekete geçti. Çukur'a bombalı tuzaklar kuran Erdenetler, Koçovalıları zor durumda bıraktı. Kahveye gelen Cumali, Erdenetlerin tuzağına düşen ilk kişi olurken, Cumali'den sonra Akın da Yasmin ile bomba tuzaklı bir odada mahsur kaldı. Bu durumdan kurtulmak için harekete geçen Yamaç ise Aliço'nun yanına geldi ancak burada bir şok daha yaşadı. Aliço'nun oturduğu koltuğun altında da bomba olduğunu öğrenen Yamaç, büyük bir çıkmazın içine girdi.

YASMİN, ÇUKUR'U KURTARDI

Çukur'da işler içinden çıkılmaz bir hal almaya başlarken, Yasmin ile birlikte hastanede mahsur kalan Akın, hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Bombalar hakkında bilgi sahibi olan Yasmin, Akın'a bombayı nasıl çözeceğini anlattı. Bombayı etkisiz hale getiren Yasmin, Çukur'un kurtuluşu oldu.

Akın'ı ve kendisini kurtardıktan sonra Yasmin, Cumali'nin yanına gelerek onun da altında yer alan bombayı etkisiz hale getirdi. Herkesin derin bir nefes aldığı anlarda ise beklenmedik bir gelişme yaşandı. Finalde Kulkan'ın gizli bombayı patlatması sonucu Akın ağır yaralandı. Korku dolu bu anlarda herkes şoke olurken, ölümle burun buruna gelen Akın Koçovalı'ya ne olacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.