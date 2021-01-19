Çukur Selen öldü mü? İrem Sak Çukur'dan ayrılıyor mu?

Çukur dizisinde bugün Koçovalı'nın kalan üyeleri gibi Erdenetler'in bir üyesi de ölüm tehlikesiyle burun burunaydı! Çukur Selen, Cengiz Erdenet'in eşlerini öldürdükten sonra en tehlikeli olan Çağatay Erdenet diziye geri döndü! Çağatay Erdenet annesini öldüren Selen'i affetmedi! Peki, Çukur Selen öldü mü? İrem Sak Çukur'dan ayrılıyor mu?

Çukur'da Erdenetler'in tek düşmanı Koçovalılar ve Çukur değil! Cengiz Erdenet'in ölümü Selen'i kurtaramadı. Erdenetler'in büyük oğlu Çağatay'ın diziye dönmesiyle Selen de tehlike altına girdi! Çağatay Erdenet'in annesini öldüren Selen, kendi babasının intikamını aldı fakat kurtulamadı. Peki, Çukur Selen öldü mü? İrem Sak Çukur'dan ayrılıyor mu?

ÇUKUR SELEN ÖLDÜ MÜ? İREM SAK ÇUKUR'DAN AYRILIYOR MU?

Çukur Selen, kendi ailesinin, babasının intikamını aldı! Babasını öldürdüğüne emin olduğu Cengiz Erdenet'i Koçovalılar öldürdü, Cengiz Erdenet'in karılarını ise Selen! Fakat Selen bununla kurtulamadı ve kaçamadı. Annesinin intikamını almak isteyen Çağatay Erdenet, Selen'i affetmedi. Dizinin sonunda Selen'in üzerinin kapatılması, Çukur Selen öldü dedirtti. Şu an için öldü gibi gösterilen Selen'in akıbeti ileriki bölümlerde ortaya çıkacak!

ÇUKUR SELEN İREM SAK KİMDİR?

İrem Sak 9 Şubat 1986'da Sivas'ta doğdu.

İlkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamlayıp, 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İrem Sak, İstanbul Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Lise yıllarında birkaç tiyatro oyununda yer alan İrem, 2008 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Sizinkiler adlı oyunda Zeytin karakterini canlandırdı.

İrem Sak aynı yıl içerisinde "Domino's Pizza, Garanti Bankası, Coffee Mate, Allianz, Teknosave Money Club" reklamlarında oynadı. İlk kamera deneyimini Şen Yuva adlı dizide Şehrazat karakteriyle edindi. Ardından 2011 yılında Meltem Bozoflu'nun yönettiği bir BKM yapımı olan 5'er Beşer programında Sinem karakterini canlandırdı.

Fakat 5'er Beşer programının televizyon ömrü çok uzun sürmedi. Kanal D'de yayınlanan Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı "Yalan Dünya" adlı dizide Tülay karakterini canlandırmaya başlamıştır. 2012 yılındaki Altın Kelebek Ödülleri'ni Sarp Apak ve Öner Erkanile birlikte sunmuştur. 3 yıl aranın ardından Güldür Güldür'e döndükten sonra 2018 yılında Güldür Güldür'ü bıraktığını açıklamıştır.

İrem Sak komedi dizilerini bıraktığını, sinema filmlerine odaklanıp dram filmlerinde oynayacağını açıkladı.