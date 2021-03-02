Çukur Seher kimdir? Çukur Seher karakterini kim canlandırıyor? Begüm Akkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Çukur dizisinde Seher karakterini Begüm Akkaya canlandırmaktadır. Seher karakterini merak eden vatandaşlarımız Çukur Seher kimdir? Diye aratmaktadır. Peki, Çukur Seher kimdir? Çukur Seher karakterini kim canlandırıyor? Begüm Akkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Çukur dizisinde Seher karakterini Begüm Akkaya canlandırmaktadır. Seher karakterini merak eden vatandaşlarımız Çukur Seher kimdir? Diye aratmaktadır. Peki, Çukur Seher kimdir? Çukur Seher karakterini kim canlandırıyor? Begüm Akkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar haberimizde…

ÇUKUR SEHER KİMDİR?

Begüm Akkaya, başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı, 'Çukur' dizisinde Seher karakterine hayat verecek. Özkaya, Son olarak 'Yeni Hayat' dizisiyle seyirci karşısına çıkmıştı.

BEGÜM AKKAYA KİMDİR?

Begüm Akkaya, 8 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından aslen Giresun'ludur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Bölümü'nden mezun olmuştur.

Begüm Akkaya; "Mavi Dalga" ile 20. Sadri Alışık Ödülleri Ekrem Bora Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü, "Nergis Hanım" ile Adana Altın Koza Film Festivali Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü ve Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Genç Cadı Ödülü, "Kuma" filmi ile Molodist International Film Festival Best Actress ve Philadelphia Film Festival Best Actress ödüllerine layık görülmüştür.

İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında rol aldığı Beşinci Boyut dizisi ile yaşayan Begüm Akkaya; Uçurum, 20 Dakika, Altınsoylar ve Bugünün Saraylısı, Aşk ve Gurur gibi projelerde rol almıştır. Begüm Akkaya, 1.63 metre boyunda, 51 kilo ve Kova burcudur.

BEGÜM AKKAYA'NIN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:

2019 – Kurşun (Tomris) (TV Dizisi)

2019 – I Am You (Melike) (Sinema Filmi)

2018 – Adı Zehra (Hayal) (TV Dizisi)

2017 – Aşk ve Gurur (Elif) (TV Dizisi)

2016 – Altınsoylar (Ümmü) (TV Dizisi)

2015 – Bugünün Saraylısı (Feride) (TV Dizisi)

2014 – 20 Dakika (Zeliha) (TV Dizisi)

2013 – Nergis Hanım (Sinema Filmi)

2013 – Mavi Dalga (Perin) (Sinema Filmi)

2012 – Uçurum (Ceylan) (TV Dizisi)

2012 – Kuma (Ayşe) (Sinema Filmi)

2012 – Acayip Hikayeler (Fazilet) (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Hasibe) (TV Dizisi)

2010 – Sessiz Çocuklar (Sinema Filmi)

2010 – Hür Adam (Aysel) (Sinema Filmi)

2010 – 72. Koğuş (Dilsiz Suna) (Sinema Filmi)

2010 – Kapalı Çarşı (Dilek) (TV Dizisi)

2008 – Kendi Okulumuza Doğru (Pınar) (TV Dizisi)

2008 – Aşk Tutulması (Gamze) (Sinema Filmi)

2006 – Yeşeren Düşler (Sakine) (TV Dizisi)

2006 – Doktorlar (Melisa) (TV Dizisi)

2005 – Beşinci Boyut (Sibel) (TV Dizisi)

2020 - Yeni Hayat (TV Dizisi)