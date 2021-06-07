Çukur Nehir kimdir? Çukur Nehir kimdir gerçek adı! Hazal Subaşı kaç yaşında, nereli?
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Çukur Nehir kimdir? Çukur Nehir kimdir gerçek adı! Hazal Subaşı kaç yaşında, nereli?

Çukur Nehir kimdir? Çukur Nehir kimdir gerçek adı! Hazal Subaşı kaç yaşında, nereli?
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Diziye 3. sezonda dahil olan Nehir karakteri büyük ilgi gördü, Bugün final yapan Çukur Nehir kimdir? Çukur Nehir kimdir gerçek adı! Hazal Subaşı kaç yaşında, nereli? Hazal Subaşı dizileri!

Diziye 3. sezonda dahil olan Nehir karakteri büyük ilgi gördü, Bugün final yapan ÇukurNehir kimdir? Çukur Nehir kimdir gerçek adı! Hazal Subaşı kaç yaşında, nereli? Hazal Subaşı dizileri!

HAZAL SUBAŞI KİM?

Hazal Subaşı 2 Mayıs 1996 İzmir doğumlu, Türk oyuncu ve mankendir. Miss Turkey 2015 yarışmasında üçüncü olmuştur. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde eğitim görmekte olan Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında 3. seçildikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler almıştır.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan; başrolü Erkan Meriç ile paylaştığı Adını Sen Koy dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve başrol oynamıştır. Asıl çıkışını ise bu dizide yapmıştır. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Bahar karakterine hayat veren Hazal Subaşı, Show Tv'de yayinlanan Çukur dizisinin kadrosuna katılmıştır.

HAZAL SUBAŞI DİZİLERİ

2016-2018 : Adını Sen Koy (Zehra Kaya Kervancıoğlu)

2018 : Bir Umut Yeter (Elif Özkan Karabey)

2019 : Halka (Bahar Berkes)

2019 : Çukur (Nehir)

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