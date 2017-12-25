'ÇUKUR' Müzikleriyle Zirvede!

Eypio'nun dizi için özel hazırladığı 'Gömün Beni Çukura' adlı şarkının klibinin görüntülenme sayısı 7 milyonu aştı.

Toygar Işıklı'nın bestelediği orijinal müzikleriyle zirveye yerleşen 'Çukur', başrollerden birine dönüşen diğer müzik seçimleriyle de ses getirmeye devam ediyor. Vartolu karakteriyle özdeşleşen, Musa Eroğlu'nun eşsiz yorumu ve bestesi, Abdürrahim Karakoç'un ise unutulmaz sözleriyle 'Mihriban' türküsü müzik listelerinde üst sıralarda yer alırken, Eypio'nun dizi için özel hazırladığı 'Gömün Beni Çukura', dijital müzik platformlarında kısa sürede 1 milyondan fazla dinlendi. Sözleri dillere pelesenk olan şarkının klibi ise sosyal medya mecrası Youtube'da 7 milyon görüntülenmeyi aştı. Son bölümlerde çalan Gazapizm'in 'Heyecanı Yok' ve Ceylan Ertem'in Aşık Mahzuni Şerif'e saygı duruşu yaptığı yeni şarkısı 'Zalım' müzik listelerine hızlı bir giriş yaparak zirveye doğru emin adımlarla ilerliyor.