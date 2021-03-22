Çukur Leyla kim? Çukur Leyla gerçek adı ne? Çağla Demir kim?
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Çukur Leyla kim? Çukur Leyla gerçek adı ne? Çağla Demir kim?

22.03.2021 22:24 | Son Güncelleme: 22.03.2021 22:36
Çukur Leyla kim? Çukur Leyla gerçek adı ne? Çağla Demir kim?

4 sezondur devam eden başarılı dizi SHOW TV yeni bölüm canlı izle! Çağla Demir! Çukur Leyla kim? Çukur Leyla gerçek adı ne? Çağla Demir kim? Detaylar haberimizde.

Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil gibi isimlerin yer aldığı Çukur Leyla kim? Çukur Leyla gerçek adı ne? Çağla Demir kim?

ÇUKUR LEYLA KİM?

Pazartesi günleri Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde Leyla karakteri dikkat çekmekte. Peki, Çukur Leyla kim? Çağla Demir, Çukur dizisinde Leyla karakterine hayat vermekte.

ÇAĞLA DEMİR?

Çağla Demir, 1992 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Dizi oyuncusu olan Çağla Demir , Tümay Özokur Atölye'de oyunculuk eğitimi aldı. Bir dönem modellik yapan Çağla Demir'in ilk oyunculuk deneyimini Medcezir ile yaşadı. Final yapması beklenen Çukur dizisine dahil olan Demir,"demircaglaa" hesabında 270 binden fazla takipçi bulunuyor.

ÇAĞLA DEMİR DİZİLERİ

Kariyerine ilk kez 2014 yılında, Ceren'in tekrar eden rolünü oynadığı popüler televizyon dizisi Medcezir'de (2013) başladı. Daha sonra 2015 yılında Kara Sevda'da (2015) başrol oynamaya devam etti. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medyadaki varlığıyla da tanınıyor ve çeşitli modelleme çekimleri, etkinlikler ve galalardan fotoğraflar paylaşıyor. 220.000'den fazla takipçisi için içerik.

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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