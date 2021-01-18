Çukur Kemal gerçek adı ne, kimdir? Uğur Yıldıran kimdir, kaç yaşında? Çukur gizemli adam kim, Kemal mi? Çukur'daki maskeli Uğur Yıldıran mı?

Çukur'dan ayrılışıyla severlerini üzen Uğur Yıldıran, son birkaç bölümde yine adından söz ettiriyor. Diziye Çağatay Erdenet ile birlikte gelen Çukur'daki maskeli adamın Uğur Yıldıran olduğu iddia ediliyor. Peki, Çukur Kemal gerçek adı ne, kimdir? Uğur Yıldıran kimdir, kaç yaşında? Çukur gizemli adam kim, Kemal mi? Çukurdaki maskeli Uğur Yıldıran mı

Çukur dizisinin sevilen karakterlerinden biri olan Çukur Kemal, birkaç bölüm önce diziden ayrılarak sevenlerini üzmüştü. Asıl olarak dansçı olan ve Çukur'daki dövüş sahnelerine olan katkısıyla bilinen Çukur Kemal karakteri, son birkaç bölümde yine sosyal medyada gündem oldu. Çukur'daki maskeli adam'ın sosyal medyada Uğur Yıldıran olduğu dedikoduları dolanıyor. Peki, Çukur Kemal gerçek adı ne, kimdir? Uğur Yıldıran kimdir, kaç yaşında? Çukur gizemli adam kim, Kemal mi? Çukur'daki maskeli Uğur Yıldıran mı?

UĞUR YILDIRAN KİMDİR?

Uğur Yıldıran 26 Temmuz 1981 yılında İstanbul'da doğmuş Türk oyuncu, dansçı ve aksiyon yönetmenidir. Uğur Yıldıran, 39 yaşındadır. Eğitimini Gazi Üniversitesi Spor Akademisi Jimnastik Bölümü'nde tamamlamıştır. Uğur Yıldıran dans ile de ilgilenmektedir. 2009 yılında Hadise'nin Eurovision yarışmasında söylediği Düm Tek Tek adlı şarkıda sahnede Hadise'ye dansçı olarak eşlik etmiştir. İlk oyunculuk deneyimini ise 2014 yılında yapmıştır. 2014 yılında TRT 1 de yayınlanan Filinta adlı dizide Garbis karakterini canlandırmıştır. 2016 yılında İçerde dizisinde Selim karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında Çukur dizisinde Kemal karakterini canlandırmıştır. 2019 yılında diziden ayrılmıştır.