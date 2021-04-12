Çukur Karaca (Ece Yaşar) kimdir? Karaca karakterini kim canlandırıyor? Ece Yaşar kimdir? Nereli, kaç yaşında?
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Çukur Karaca (Ece Yaşar) kimdir? Karaca karakterini kim canlandırıyor? Ece Yaşar kimdir? Nereli, kaç yaşında?

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Çukur Karaca (Ece Yaşar) kimdir? Karaca karakterini kim canlandırıyor? Ece Yaşar kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Çukur dizisinde Karaca karakteri kimdir vatandaşlar tarafından merak edildi. Ekranların sevilen dizisi Çukur'un Karaca karakteri konuşulmaya devam ediyor. Başarılı oyuncunun kaç yaşında olduğu, biyografisi ve hayatı merak ediliyor. Peki Çukur Karaca 'Ece Yaşar' kimdir, nereli, kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

Çukur Karaca karakterini kim canlandırıyor? Çukur Karaca kimdir? Kaç yaşında, nereli? Çukur Ece Yaşar kimdir, nereli?

ÇUKUR KARACA KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Çukur dizisinde Karaca karakterini "Ece Yaşar" canlandırmaktadır.

Çukur Karaca (Ece Yaşar) kimdir? Karaca karakterini kim canlandırıyor? Ece Yaşar kimdir? Nereli, kaç yaşında?

ÇUKUR KARACA (ECE YAŞAR) KİMDİR?

Ece Yaşar, Ankara 1994 doğumludur. Başak burcu olan başarılı oyuncu 1.65 boyunda ve 53 kg ağırlığındadır. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk alanında tamamlamıştır.

Ece Yaşar birçok dizide ve tiyatroda rol almıştır. Star TV'de yayınlanan Kara Sevda dizisinde Eda karakterini canlandıran başarılı oyuncu Hayvan Çiftliği isimli tiyatro oyununda da rol almıştır.

Çukur'da Karaca karakterini canlandıran Ece Yaşar oyunculuğun yanı sıra yönetmen asistanlığı ve reklamlarda seslendirmeler de yapmaktadır.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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