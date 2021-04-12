Çukur Karaca (Ece Yaşar) kimdir? Karaca karakterini kim canlandırıyor? Ece Yaşar kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Çukur dizisinde Karaca karakteri kimdir vatandaşlar tarafından merak edildi. Ekranların sevilen dizisi Çukur'un Karaca karakteri konuşulmaya devam ediyor. Başarılı oyuncunun kaç yaşında olduğu, biyografisi ve hayatı merak ediliyor. Peki Çukur Karaca 'Ece Yaşar' kimdir, nereli, kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.