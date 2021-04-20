Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden veda etti
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Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden veda etti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dün akşam 125. bölümüyle ekrana gelen Çukur dizisinde yine ayrılıklar yaşandı. Yakın zamanda final yapacak olan dizide Celasun ve Karaca'dan sonra Kulkan Erdenet ile Akın Koçavalı'nın eşi Yasmin öldürüldü. Genco Özak ile Gamze Doğanoğlu da son bölümle birlikte diziye veda etti.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 125. yeni bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Mayıs ayında final yapacak olan Çukur'da peş peşe vedalar yaşanmaya devam ediyor.

YASMİN ZEHİRLENEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Çukur'da Celasun rolündeki Kubilay Aka, Karaca rolündeki Ece Yaşar'dan sonra Kulkan Erdenet'i canlandıran Genco Özak ile Akın'ın eşi Yasmin rolündeki Gamze Doğanoğlu da ayrıldı. Çukur'da amcanın Karaca'yı elleriyle boğarak öldürdüğünü gören Yasmin büyük bir korkuya kapıldı. Amca ise Yasmin'i ilaçlarını değiştirerek zehirleyerek öldürdü. Akın yatakta eşi Yasmin'in cansız bedenini buldu.

Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden veda etti

KULKAN FECİ ŞEKİLDE ÖLDÜ

Yamaç ve Efsun, Kulkan'ın peşine düştü. Yamaç ve Efsun'dan kaçan Kulkan bir çatıya çıkarak kurtulmaya çalıştı. Ancak Kulkan'ın karşısına çıkan amca Koçovalı'nın gizemli adamı, Kulkan'ı aşağıya atarak öldürdü. Kulkan'ın cesedi ise Efsun'un önüne düştü. Dizide Kulkan Erdenet'i canlandıran Genco Özak da son bölümle birlikte diziye veda etti.

Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden veda etti

VEDA PAYLAŞIMI YAPILDI

Çukur dizisinin sosyal medya hesabından yapılan veda paylaşımında "Yanlış insanlara bulaştın, yanlış kişilerle iş birliği yaptın. Diğer tarafta tüm Erdenetler'e selam söyle. Elveda Kulkan. Teşekkürler Genco Özak" notu düşüldü. Diziye veda etmesinin ardından bir paylaşım yapmayan oyuncu, arkadaşlarının kendisi için paylaştığı veda paylaşımlarını Instagram hesabının hikaye kısmından yayınladı.

Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden veda etti
Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden veda etti
Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden veda etti
Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden veda etti
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Ecem Altan
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