Çukur'da yaprak dökümü! Celasun'un ardından Karaca da diziye veda ediyor

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Show TV'de pazartesi akşamları ekranlara gelen ve bu sezon final yapacak olan 'Çukur'da yaprak dökümü devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Kubilay Aka'nın veda ettiği dizide 'Karaca' karakterine hayat veren Ece Yaşar da diziye veda ediyor. Son yayınlanan fragmanda Karaca'nın Amca Cumali tarafından boğulduğu görülüyor.

Show TV'de pazartesi akşamları yayınlanan Çukur dizisinde ayrılıklar art arda gerçekleşiyor. Son olarak geniş bir hayran kitlesi bulunan Celasun karakterini canlandıran Kubilay Aka'nın diziden ayrılmasının ardından bomba bir isim daha diziye veda ediyor.

CELASUN'UN ACI VEDASI DİZİNİN HAYRANLARINI ÜZMÜŞTÜ

TV 100'de yer alan habere göre; Karaca ile yeni bir hayat düşleyen Celasun'un ölümü, dizinin takipçilerini de üzdü. İlk günden beri Çukur'da yer alan karakterin vedası da acı oldu.

KARACA DA ÖLÜYOR

Çukur dizisi ile tanınan, Karaca karakterine hayat veren genç oyuncu Ece Yaşar da diziye veda edecek. Yeni bölüm fragmanında Amca Cumali'nin Kulkan Erdenet ile işbirliği yaptığını öğrenen Karaca, Amca Cumali'den hesap soruyor. Aralarında arbede çıkan ikiliden Karaca, Amca Cumali tarafından boğularak öldürülüyor.

ÇUKUR'UN FİNALİ MAYIS SONUNDA

Mayıs sonunda final yapacak olan dizide Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Perihan Savaş, Damla Sönmez gibi isimler yer alıyor.