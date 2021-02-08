Çukur Cumali amca kim, gerçek adı ne? Çukur Cumali amca kötü mü, amacı ne? Müfit Kayacan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Çukur'da uzun zamandır merak edilen Cumali amca sonunda Çukur'a geldi! Vartolu Saadettin'le beraber Afganistan'dan gelen amca sosyal medyada gündem oldu! Peki, Çukur Cumali amca kim, gerçek adı ne? Çukur Cumali amca kötü mü, amacı ne? Müfit Kayacan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Çukur'da İdris Koçovalı'nın abisi olan Cumali Koçovalı'nın adı çok uzun zamandır anılıyor. Çukur'daki amca sık sık elini ve yüzüğünü gösterse de, izleyicilere yüzünü göstermiyordu. Birçok farklı senaryo olsa da, Çukur Cumali amcanın gerçek yüzü hiçbir zaman ortaya çıkmamıştı. Geçen bölümlerde, Çukur Cumali Koçovalı kimliğini gösterdi. Peki, Çukur Cumali amca kim, gerçek adı ne? Çukur Cumali amca kötü mü, amacı ne? Müfit Kayacan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ÇUKUR'DAKİ CUMALİ AMCA KİMDİR? CUMALİ KOÇOVALI'YI KİM OYNUYOR?

Haftalardır sosyal medyada gündemden düşmeyen Cumali Koçovalı, artık Çukur'a geldi. Bu bölümde Afganistan'dan dönen amcanın ise niyeti hiç iyi görünmüyor! Çukur'da avukatı da yanına alan amca Cumali Koçovalı, Kulkan'la ne işler çeviriyir? Çukur'da uzun süredir merak edilen Cumali Koçovalı karakterine Müfit Kayacan hayat veriyor!

MÜFİT KAYACAN KİMDİR?

17 Ocak 1959 günü Kaş, Antalya'da dünyaya gelmiştir. Adana Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunudur. İlk 1983 yılında rol aldığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (AŞT) kurucularındandır ve 25 sene genel sanat yönetmenliğini üstlenmiştir. Bu süreçte 32 farklı oyunda rol aldı ve 25 oyun yönetti. Aynı zamanda 10 sene Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Kültürel Hizmetler Daire Başkanlığı görevini yürüttü. Görevi süresince başlatılan birçok festivalden biri olan "Liselerarası Ulusal Tiyatro Şenliği" 1993 yılında ilk kez 6 lisenin katılımıyla başladı. Altın Portakal Film Festivali'nde jüri üyeliği de yapmış olan Kayacan, Likya Seyirlik Oyunlar Festivali'nin de yaratıcılarındandır. Birçok sosyal proje kapsamında köylere, cezaevlerine tiyatroyu taşımış ve antik mekânlarda oyunlar sergilemiştir. Kadınlar Tiyatro ile Buluşuyor18 Mayıs 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. projesinin de yürütücülerindendir. Bazı televizyon dizileri ve filmlerde de rol almıştır.

Evli ve iki çocuk babasıdır. 2012 yılında Adım Tiyatro ile sahneye koyduğu ve aynı zamanda rol aldığı Kanlı Nigâr oyunundaki "Abdi" rolüyle 16. Afife Tiyatro Ödülleri "En İyi Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncu" ödülüne aday gösterilmiştir.

MÜFİT KAYACAN ROL ALDIĞI FİLMLER

2007 Çılgın Dersane - Avukat

2008 Çılgın Dersane Kampta - Avukat

2015 Olur İnşallah - Muhtar

2015 Abluka - Hamza

2016 Kırık Kalpler Bankası - Fethiyeli

2017 Yol Kenarı - İmam

2016 Albüm - Cemal

2017 Körfez - Bülent

2018 Anons - Hayati

2018 Son Çıkış - Berber

2019 Kız Kardeşler - Şevket

2019 Aykut Enişte - Sadi

2019 Görülmüştür - Adnan

2019 Küçük Şeyler - Hikmet

2019 Cinayet Süsü - Köylü Adam

2020 Bir Nefes Daha - Serhad

2020 Bayi Toplantısı - Nuri

2020 Biz Böyleyiz - Haluk

2021 Aykut Enişte 2 - Sadi

MÜFİT KAYACAN TİYATRO OYUNLARI

Ormanın Bekçileri 1983

Küçük Nasreddin 1984

Rumuz Goncagül 1984

Becerikli Kanguru 1985

Topuzlu 1985

Köşe Kapmaca 1986

Kırmızı Sokağın Suzanı 1987

Keşanlı Ali Destanı 1988

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım 1989

Ay Işığında Şamata 1990

Canlar Ölesi Değil 1990

Sayım Suyum Yok 1990

Fehim Paşa Konağı 1991

Kanlı Nigar 1992

Nalınlar 1993

Öykülerin Azizliği 1995

Köşe Kapmaca 1996n

Düğün Ya Da Davul 1997

Aşk Grevi 1998

Politikada Bir Sarı Çizmeli 1999

Cimri 2000

Yobaz 2001

Töre 2002

Rumuz Goncagül 2002

Komşu Köyün Delisi 2003

Definename 2004

Vatan Kurtaran Şaban 2009

Fehim Paşa Konağı 2010

İnadına Yaşamak 2011

Heccav Yahut Şair Eşref'in Esrarengiz Macerası 2012

Carmela y Paolino 2013

Azizname 2014

Entrikalı Dolap Komedyası 2016

Bu da Geçer Yahu 2018