Çukur Cenk kimdir, gerçek adı ne? Nezir Çınarlı kimdir? Nezir Çınarlı kaç yaşında ve nereli? Çukur Cenk instagram hesabı!

Pazartesi günleri Show TV'nin soluksuz izlenen dizisi Çukur oyuncuları büyük dikkat çekiyor. Çukur dizisinde Cengiz Erdenet 'in adamlarından olan Cenk karakteri sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Peki Çukur Cenk kimdir? Çukur Cenk gerçek ismi kimdir, kim canlandırıyor? Nezir Çınarlı kimdir? Nezir Çınarlı kaç yaşında ve nereli?

Çukur dizisinde Cengiz Erdenet'in adamlarından biri olan Cenk, internette ve sosyal medyada büyük ilgi görüyor. İnternetteÇukur Cenk kimdir? Çukur Cenk gerçek ismi kimdir, kim canlandırıyor? Nezir Çınarlı kimdir? Nezir Çınarlı kaç yaşında ve nereli? soruları araştırılıyor. İşte cevapları...

ÇUKUR CENK KİMDİR? NEZİR ÇINARLI KİMDİR?

Nezir Çınarlı Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur. 2009 yılında tiyatro sahnesinde oyunculuğa başlamıştır. 2019 yılında ilk olarak Söz dizisinde canlandırdığı Gökhan Boybelen Yiğido rolü ile yer almış ve tanınmıştır.

Nezir Çınarlı 4 Şubat 1992 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir ve 29 yaşındadır. İlk, orta ve lise öğreniminin ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okumuştur.

Oyunculuğa küçük yaşlarda ilgi duyan Nezir Çınarlı, 2009 yılında İzmir Fuar Gençlik Tiyatrosu kapsamında "Sessizliğim Benden Değil" adlı tiyatro oyununda rol aldı. 2013 yılında "31th Izmir International Theatre Days – Dört Kısa Oyun" sahnesinde "Hayat Üzülmeye Değmez" oyunuyla "DEÜ GSF Deneme Topluluğu 4 Kısa Oyun" ile yar aldı.