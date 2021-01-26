Çukur Çağatay öldü mü? Çukur Nejat İşler diziden ayrılıyor mu? Çağatay Erdenet ölecek mi?

Show Tv ekranlarının sevilen oyuncularının yer aldığı Çukur 114. bölüm fragmanı izle merakla araştırılıyor. Çünkü Çukur Çağatay öldü mü? Çağatay Erdenet ölecek mi? Nejat İşler Çukur'dan neden çıktı! gibi soruların yanıtı merakla aranıyor. Çukur Çağatay karakterini canlandıran Nejat İşler diziden ayrıl mı? Çağatay Erdenet ölecek mi?

Show Tv ekranlarının sevilen oyuncularının yer aldığı Çukur 114. bölüm fragmanı izle merakla araştırılıyor. ÇünküÇukur Çağatay öldü mü? Çağatay Erdenet ölecek mi? Nejat İşler Çukur'dan neden çıktı! gibi soruların yanıtı merakla aranıyor. Çukur Çağatay karakterini canlandıran Nejat İşler diziden ayrıl mı? Çağatay Erdenet ölecek mi? İşte detaylar haberimizde...

ÇUKUR ÇAĞATAY ÖLDÜ MÜ?

Çukur 113. son bölümünde Koçovalılar, Çağatay Erdenet karakterini öldürüyor. Böylece Nejat İşler diziden ayrılıyor.

ÇUKUR NEJAT İŞLER DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'da İrem Sak'ın ayrılığının ardından Çağatay Erdenet karakterine hayat veren Nejat İşler de diziden ayrıldı.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde bir ayrılık daha yaşandı. Final sezonu işlenen Çukur'da Çağatay karakterini canlandıran Nejat İşler Çukur'dan ayrıldı.

Dizide Çağatay Erdenet rolünü canlandıran Nejat İşler'in Çukur'dan ayrılması sonrası tek Erdenet olarak Kulkan kaldı.

Çukur'un resmi sosyal medya hesabından da Nejat İşler'e veda paylaşımı yapıldı. Paylaşımda "Bir şeyi unuttun Çağatay "Koçovalılar asla unutmaz." Cengiz, Arık ve Ogeday'a selam söyle. Güle güle Çağatay. Teşekkürler Nejat İşler." ifadeleri kullanıldı.

ÇUKUR'DA 113. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akın'dan sonra Emmi ve Aliço'nun da hayati tehlikesi sürerken mahallede yaşanacak yeni patlama herkesin yüreğini ağzına getirecek.

Koçovalılar bir yandan Çukur'daki yaraları sararken diğer yandan Erdenetler'in peşine düşecek. Cumali Amca ile görüşen Vartolu'nun kurduğu akıl dolu plan nefesleri kesecek.

Koçovalılar'ın evinde Efsun'la ilgili yaşanacak gelişmeler herkes için yeni bir dönüm noktası olurken Koçovalılar'ın yaptıkları yeni intikam planı Erdenet ailesinden birinin daha sonunu hazırlayacak.