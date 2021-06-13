Çukur bitti mi? Çukur yok mu?
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Çukur bitti mi? Çukur yok mu?

Çukur bitti mi? Çukur yok mu?
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Show TV'nin sevilen dizisi Çukur, izleyicilerin merak sorularının hedefinde. Sezon başından bu yana her bölümü ile izleyicileri ekrana bağlayan Çukur hakkında, Çukur bitti mi ve Çukur yok mu gibi soruların cevapları araştırılıyor.

Her bölümü ile reyting rekorları kıran ve izleyicilerin büyük beğenisini toplayan Çukur dizisi hakkında Çukur bitti mi ve Çukur yok mu gibi konular araştırılıyor. Peki, Çukur bitti mi?

ÇUKUR BİTTİ Mİ?

Çukur dizisi yayınlanan 131. bölüm yani 4. sezon 39. bölüm ile ekranlara veda etti. 4 sezon boyunca izleyicilerin beğenisini kazanan dizinin oyuncularından Rıza Kocaoğlu, daha önce yaptığı açıklamada "Son 13 bölümü çekiyoruz" diyerek 4. sezonun son sezon olduğunu daha önce belirtmişti. Yayınlanan fragmanlarda geri sayım yapan ve son fragmanıyla final yaptığını duyuran dizi önümüzdeki sezon olmayacak.

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