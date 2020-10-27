Çukur'a damga vuran sahne! Dışlanan Yamaç, yeniden mahalleye alındı
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Çukur'a damga vuran sahne! Dışlanan Yamaç, yeniden mahalleye alındı

27.10.2020 07:42 | Son Güncelleme: 27.10.2020 08:13

Dün akşam 100. bölümüyle ekrana gelen Çukur'da babası İdris Koçavalı'yı öldürdüğü ortaya çıktığı için mahalleden dışlanan Yamaç, Vartolu'nun gerçekleri anlatmasıyla Çukur'a geri döndü.

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur, dün akşam 100. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Çukur'da babası İdris Koçovalı'yı öldürdüğü ortaya çıktıktan sonra mahalleden ve ailesinden dışlanan Yamaç, beklemediği bir olayla karşılaştı. Vartolu'nun gerçekleri anlatmasıyla Çukur halkı, yeniden Yamaç'ın etrafında birleşti. Karşısında onlarca kişiyi gören Yamaç ise duygusal anlar yaşadı.

ÇUKUR, YAMAÇ'A SAHİP ÇIKTI

Çukur'da sevgilisi olan erkekten şiddet gören Fidan'a yapılanların hesabını soran Yamaç'a Çukur sahip çıktı. Çukur'u korumaya çalışan Yamaç'ı büyük sürpriz bekledi. Çukur'u toplayan Metin tekrar Yamaç'ı bağrına bastı.

Çukur'a damga vuran sahne! Dışlanan Yamaç, yeniden mahalleye alındı

ÇUKUR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Yamaç, Cengiz Erdenet'in tehdidine karşı hazırlıklı gelmişti. Tüm Koçovalı erkekleri öldürmekle tehdit eden Cengiz'i Yamaç, karşılık olarak oğullarıyla tehdit etti. Kulkan, Çağatay ve Ogeday'ın tehlikede olduğunu gören Cengiz, adamlarını durdurdu. Yamaç, bu hamlesiyle bir kez daha ailesini Erdenetler'e karşı korudu.

Çukur'a damga vuran sahne! Dışlanan Yamaç, yeniden mahalleye alındı

YAMAÇ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Çukur'dan uzak kalan Yamaç, Aliço'dan gördüğü destekle duygusal anlar yaşadı. Aliço, Yamaç'a suçunun olmadığını söyleyerek sarılırken, bu anlarda Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı.

Çukur'a damga vuran sahne! Dışlanan Yamaç, yeniden mahalleye alındı
Çukur'a damga vuran sahne! Dışlanan Yamaç, yeniden mahalleye alındı
Çukur'a damga vuran sahne! Dışlanan Yamaç, yeniden mahalleye alındı

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Haber Yorumları (6)
EFENDİLİĞE ÖZENDİREN DİZİLER YAPIN: Böyle saçma sapan ASLI ASTARI OLMAYAN GERÇEKLE BAĞDAŞMAYAN mafya özentili dizileri gençler seyrediyor etkisi altında kalıp sonrası oluyor hepside MAFYA BOZUNTULARI, ,
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MURAT: Biz çocuklarımızı nasıl topluma kazandırırız diye uğraşırken siz yeni nesli nasıl bozarız peşindesiniz. Bırakın bu işleri. . . Yazıktır gençliğe
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GERÇEK: yıllardır saçmalıklarla yaşıyoruz. 2 yıl bu saçmalığı izlemişiz çokmu. . . .
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