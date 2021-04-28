Çukur 4. sezon 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? SHOW TV Çukur 126. bölüm izle, son (126) bölüm full izle!

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ÇUKUR 4. SEZON 35. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur dizisi SHOW TV ekranlarında bu akşam 126. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 126. bölümün ardından şimdi de Çukur 4. sezon 35. bölüm için araştırmalarına başladılar. Çukur 4. sezon 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Çukur 4. sezon 35. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Çukur 4. sezon 35. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

ÇUKUR 126. BÖLÜM İZLE

Çukur 126. bölüm (4. Sezon 29. bölüm) izlemek için tıklayınız!

ÇUKUR 4. SEZON 29. BÖLÜMDE NELER OLDU? (ÇUKUR 126. bölüm)

Vartolu'nun son hamlesiyle silahları kaybeden Yamaç harekete geçecek. Amca'nın emriyle Emmi'nin peşine düşen maskelinin saldırısı nefesleri kesti.

Zehirlenen Yasmin, ölümle burun buruna gelirken; Akın, Amca'yla yüzleşecek. Yamaç, Emmi'nin başına gelenlerden sonra Çukur'a ağır bir ders verecek. Amca, kuracağı yeni oyunla Vartolu ile Yamaç'ın arasındaki bütün ipleri kopartacak. Yamaç, sevdiklerini korumak için akıl dolu bir plan yaparken, bir kişiden daha intikamını alacak. Amca ise kurduğu tuzakla sürpriz bir ismin daha sonunu getirecek.

ÇUKUR DİZİSİNİN 4. SEZON KONUSU

Koçovalılar'ın düşmanları bitmiyor! Çağatay Erdenet'ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke'nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı'nın karşısına çıkması yepyeni bir fırtınanın başlangıcı oldu. Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki mücadele çok daha çetinleşirken Çukur'un dördüncü sezonunda büyük merakla beklenen Cengiz Erdenet'in ipleri eline alması oyunun kurallarını tamamen değiştirecek.