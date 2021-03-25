Çukur 4. sezon 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? SHOW TV Çukur 121. bölüm izle, son (121) bölüm full izle!

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ÇUKUR 4. SEZON 30. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur dizisi SHOW TV ekranlarında bu akşam 121. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 121. bölümün ardından şimdi de Çukur 4. sezon 30. bölüm için araştırmalarına başladılar. Çukur 4. sezon 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Çukur 4. sezon 30. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Çukur 4. sezon 30. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

ÇUKUR 121. BÖLÜM İZLE

Çukur 121. Bölüm (4. Sezon 29. bölüm) izlemek için tıklayınız!

ÇUKUR 4. SEZON 29. BÖLÜMDE NELER OLDU? (ÇUKUR 121. BÖLÜM)

Yamaç'ın hamlesiyle büyük bir darbe alan Amca, Yamaç'a yardım eden herkesi cezalandırmak için harekete geçecek. Bu durum hem Çukur'da hem de Koçovalı ailesinde taşları yerinden oynatacak. Yamaç ve Efsun'un yüzleşmesi duygu dolu anlar yaşatırken Akın'ın gizemli hamlesi ise merak uyandıracak. Amca ve Yamaç arasındaki çekişme Vartolu ile Yamaç'ı karşı karşıya getirecek.

ÇUKUR DİZİSİNİN 4. SEZON KONUSU

Koçovalılar'ın düşmanları bitmiyor! Çağatay Erdenet'ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke'nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı'nın karşısına çıkması yepyeni bir fırtınanın başlangıcı oldu. Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki mücadele çok daha çetinleşirken Çukur'un dördüncü sezonunda büyük merakla beklenen Cengiz Erdenet'in ipleri eline alması oyunun kurallarını tamamen değiştirecek.