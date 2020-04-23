Çukur 3. Sezon 26.Bölüm Fragmanı #ÇukurEvde
Çukur evde çekilen yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
23.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:46
Çukur evde çekilen yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
Çukur'un sürprizlerle dolu yeni bölümünde abileriyle sorunlarını çözemeyen Yamaç
bir çare bulmak için Vartolu'ya danışacak. Vartolu'dan aldığı fikirle eski bir dostundan
yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim'den istediği tepkiyi alamayacak. Koçovalı
kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki
Vartolu olanlara müdahale edemeyecek. Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve
Karaca'nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül'e yaklaşmak için bir adım
atacak. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık
Böke Erdenet'le ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu olacak.
Kaynak: DailyMotion.com