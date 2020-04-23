Çukur 3. Sezon 26.Bölüm Fragmanı #ÇukurEvde Çukur evde çekilen yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

Çukur evde çekilen yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

Çukur'un sürprizlerle dolu yeni bölümünde abileriyle sorunlarını çözemeyen Yamaç

bir çare bulmak için Vartolu'ya danışacak. Vartolu'dan aldığı fikirle eski bir dostundan

yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim'den istediği tepkiyi alamayacak. Koçovalı

kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki

Vartolu olanlara müdahale edemeyecek. Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve

Karaca'nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül'e yaklaşmak için bir adım

atacak. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık

Böke Erdenet'le ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu olacak.