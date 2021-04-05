Çukur 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Show TV ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Çukur'ın 124. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı?