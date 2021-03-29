Çukur 122. Bölüm fragmanı izle! SHOW TV Çukur yeni bölüm fragmanı izle! Çukur 121. bölüm izle

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ÇUKUR 121. bölüm FULL İZLE!

Çukur dizisi SHOW TV ekranlarında 121. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 121. bölümün ardından şimdi de Çukur 122. bölüm için araştırmalarına başladılar. Çukur 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Çukur 122. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur 122. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ÇUKUR 122. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ÇUKUR 121. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? (4. SEZON 121. bölüm)

Yamaç'ın hamlesiyle büyük bir darbe alan Amca, Yamaç'a yardım eden herkesi cezalandırmak için harekete geçecek. Bu durum hem Çukur'da hem de Koçovalı ailesinde taşları yerinden oynatacak. Yamaç ve Efsun'un yüzleşmesi duygu dolu anlar yaşatırken Akın'ın gizemli hamlesi ise merak uyandıracak. Amca ve Yamaç arasındaki çekişme Vartolu ile Yamaç'ı karşı karşıya getirecek.

ÇUKUR 121. BÖLÜM İZLE

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ÇUKUR DİZİSİNİN 4. SEZON KONUSU

Koçovalılar'ın düşmanları bitmiyor! Çağatay Erdenet'ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke'nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı'nın karşısına çıkması yepyeni bir fırtınanın başlangıcı oldu. Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki mücadele çok daha çetinleşirken Çukur'un dördüncü sezonunda büyük merakla beklenen Cengiz Erdenet'in ipleri eline alması oyunun kurallarını tamamen değiştirecek.