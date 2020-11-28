Çukur 105. bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur yeni bölüm fragmanı izle! Çukur 104. bölümde neler oldu?
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Çukur 105. bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur yeni bölüm fragmanı izle! Çukur 104. bölümde neler oldu?

28.11.2020 00:24 | Son Güncelleme: 28.11.2020 00:34

Çukur yeni sezona bomba gibi döndü. Yeni oyuncu kadrosu ve senaryosu ile Çukur dizisinin yeni bölümü 23 Kasım Pazartesi 2020 tarihinde ekranlarda olacak! Çukur son bölüm izle! Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur sonraki bölümde neler olacak? Çukur hangi gün? Çukur dizisi hangi kanalda?

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı ve yen bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor! Çukur 4. sezon 12. bölüm fragmanı haberimizde. Çukur 103. bölüm full izle!

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Merakla beklenen 104. bölümün bitmesinin hemen ardından 105. bölüm yani 4. sezon 13. bölüm fragmanı yayınlandı.

ÇUKUR 105. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

Çukur 105. bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur 104. bölümde neler oldu? Çukur 4. sezon 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cengiz Erdenet'e büyük bir rest çeken Yamaç, ardından soluğu abilerinin yanında aldı. Cumali ve Selim'in, Sefa'ya saldırmak için hazır beklediği anlarda Yamaç'ın gelişi bir Koçovalı olduğunu herkese gösteren cinstendi. Yamaç'ın, oğlu Sefa'yı öldürdüğü haberini alan Namık'ı, Cengiz Erdenet ortadan kaldırdı. Tüm bu olanlardan sonra Cengiz, Yamaç'a işkence ederek özür beklediğini ifade etti. Ancak Yamaç Koçovalı, Erdenetler'e karşı durmakta kararlıydı. Yamaç'ın, Cengiz ve Çağatay'a bir sonraki hamlesi bir külçe altın göndermek olunca tansiyon giderek yükselmeye başladı. Yamaç, Erdenetler'i altınlarını yok etmekle tehdit etti. Çağatay, Yamaç'ın bu hamlesiyle bozguna uğrarken, diğer tarafta Cumali'ye karşı elinde olan büyük kozu kullandı. Çukur'un tapularını tefeci Sermet'ten geri almaya giden Cumali, karşısında Çağatay Erdenet'i görünce şoke oldu. Çağatay Cumali'den, Ogeday'ı öldürmesini isteyince Cumali, saldırı düzenledi. Sultan'ın Yamaç'ı yemeğe davet etmesi ise Koçovalılar'ın evinde duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Sultan'ın ısrarıyla Cumali, Selim ve Yamaç aynı sofrada buluştu. Gerilim dolu akşamın sonuna Yamaç ve Selim'in yüzleşmesi bölüme damgasını vurdu. Selim'i, Çağatay'ın öldürmek için hedef aldığının ortaya çıktığı final ise Koçovalılar'ı bekleyen felaketin habercisi oldu.

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ÇUKUR 4. SEZON 12. BÖLÜM İZLE

Çukur 105. bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur 104. bölümde neler oldu? Çukur 4. sezon 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÇUKUR OYUNCULARI

Yamaç: Aras Bulut İynemli

Arık Böke: Barış Arduç

Sultan: Perihan Savaş

Fadik: Nur Sürer

Cengiz: Mustafa Avkıran

Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil

Aliço: Rıza Kocaoğlu

Selim: Öner Erkan

Cumali: Necip Memili

Efsun: Damla Sönmez

Mahsun: Berkay Ateş

Azer: Cihangir Ceyhan

Celasun: Kubilay Aka

Nehir: Hazal Subaşı

Akın: Burak Dakak

Damla: Hare Sürel

Emmi: Kadir Çermik

Seren: İrem Sak

Ayşe: İrem Altuğ

Saadet: Boncuk Yılmaz

Medet: Mustafa Kırantepe

Karaca: Ece Yaşar

Metin: Cem Uslu

Meke: Aytaç Uşun

Murtaza: Ferit Kaya

Nedim: İlkay Akdağlı

Remzi: Çağrı Atakan

Çukur 105. bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur yeni bölüm fragmanı izle! Çukur 104. bölümde neler oldu?

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