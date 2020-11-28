Çukur 105. bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur yeni bölüm fragmanı izle! Çukur 104. bölümde neler oldu?
Çukur yeni sezona bomba gibi döndü. Yeni oyuncu kadrosu ve senaryosu ile Çukur dizisinin yeni bölümü 23 Kasım Pazartesi 2020 tarihinde ekranlarda olacak! Çukur son bölüm izle! Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur sonraki bölümde neler olacak? Çukur hangi gün? Çukur dizisi hangi kanalda?
Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı ve yen bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor! Çukur 4. sezon 12. bölüm fragmanı haberimizde. Çukur 103. bölüm full izle!
ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Merakla beklenen 104. bölümün bitmesinin hemen ardından 105. bölüm yani 4. sezon 13. bölüm fragmanı yayınlandı.
ÇUKUR 105. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cengiz Erdenet'e büyük bir rest çeken Yamaç, ardından soluğu abilerinin yanında aldı. Cumali ve Selim'in, Sefa'ya saldırmak için hazır beklediği anlarda Yamaç'ın gelişi bir Koçovalı olduğunu herkese gösteren cinstendi. Yamaç'ın, oğlu Sefa'yı öldürdüğü haberini alan Namık'ı, Cengiz Erdenet ortadan kaldırdı. Tüm bu olanlardan sonra Cengiz, Yamaç'a işkence ederek özür beklediğini ifade etti. Ancak Yamaç Koçovalı, Erdenetler'e karşı durmakta kararlıydı. Yamaç'ın, Cengiz ve Çağatay'a bir sonraki hamlesi bir külçe altın göndermek olunca tansiyon giderek yükselmeye başladı. Yamaç, Erdenetler'i altınlarını yok etmekle tehdit etti. Çağatay, Yamaç'ın bu hamlesiyle bozguna uğrarken, diğer tarafta Cumali'ye karşı elinde olan büyük kozu kullandı. Çukur'un tapularını tefeci Sermet'ten geri almaya giden Cumali, karşısında Çağatay Erdenet'i görünce şoke oldu. Çağatay Cumali'den, Ogeday'ı öldürmesini isteyince Cumali, saldırı düzenledi. Sultan'ın Yamaç'ı yemeğe davet etmesi ise Koçovalılar'ın evinde duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Sultan'ın ısrarıyla Cumali, Selim ve Yamaç aynı sofrada buluştu. Gerilim dolu akşamın sonuna Yamaç ve Selim'in yüzleşmesi bölüme damgasını vurdu. Selim'i, Çağatay'ın öldürmek için hedef aldığının ortaya çıktığı final ise Koçovalılar'ı bekleyen felaketin habercisi oldu.
ÇUKUR 4. SEZON 12. BÖLÜM İZLE
ÇUKUR OYUNCULARI
Yamaç: Aras Bulut İynemli
Arık Böke: Barış Arduç
Sultan: Perihan Savaş
Fadik: Nur Sürer
Cengiz: Mustafa Avkıran
Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil
Aliço: Rıza Kocaoğlu
Selim: Öner Erkan
Cumali: Necip Memili
Efsun: Damla Sönmez
Mahsun: Berkay Ateş
Azer: Cihangir Ceyhan
Celasun: Kubilay Aka
Nehir: Hazal Subaşı
Akın: Burak Dakak
Damla: Hare Sürel
Emmi: Kadir Çermik
Seren: İrem Sak
Ayşe: İrem Altuğ
Saadet: Boncuk Yılmaz
Medet: Mustafa Kırantepe
Karaca: Ece Yaşar
Metin: Cem Uslu
Meke: Aytaç Uşun
Murtaza: Ferit Kaya
Nedim: İlkay Akdağlı
Remzi: Çağrı Atakan