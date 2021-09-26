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Çukur'un Cumali'si Necip Memili o diziyle dönüyor

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Çukur'un Cumali'si Necip Memili o diziyle dönüyor

Necip Memili o diziyle dönüyor... Çukur dizisinde canlandırdığı Cumali karakteriyle hayranlarının gönlünü kazanan Necip Memili'nin sıradaki projesi belli oldu. İşte detaylar...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Faruk Turgut'un yapımcılığını üstlendiği "Kanunsuz Topraklar" 29 Eylül'de seyirciyle FOX'Tta buluşuyor. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizinin yönetmen koltuğunda televizyon ve sinema dünyasının usta ismi Faruk Teber oturuyor. Zülküf Yücel'in kaleme aldığı dizi Uğur Güneş, Esra Bilgiç ile Necip Memili'yi başrollerde buluşturdu.

Son olarak Çukur'da Cumali rolüne hayat veren Necip Memili, "Kanunsuz Toraklar"da Zonguldak'ta maden ocağı sahibi olan Ali Gelik karakteriyle ekrana dönüyor. Hikayesi 1939 yılında geçen dizide Ali Gelik, Gülfem (Esra Bilgiç) ve Davut'un (Uğur Güneş) imkansız aşkında büyük rol oynayacak.
Çukur'un Cumali'si Necip Memili o diziyle dönüyor

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