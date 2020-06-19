Çubuklu besici, kurbanlık danasını, 35 bin liradan satışa çıkardı Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir besici tarafından yetiştirilen 1400 kilogram ağırlığındaki kurbanlık dana, 35 bin liradan satışa çıkarıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir besici tarafından yetiştirilen 1400 kilogram ağırlığındaki kurbanlık dana, 35 bin liradan satışa çıkarıldı.

Besici Yaşar Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şampiyon Paşa" ismini verdiği danayı 1 yaşına kadar yaylada beslediklerini, 1,5 yıldır da ahırda baktıklarını kaydetti.

Dananın çok yem yediğini belirten Tekin, "Çiftliğimizin simgesi haline geldi. Çobanlar da ona biraz daha fazla ilgi gösteriyor ama büyüdükçe kilo arttıkça bakımı da zorlaşmaya başladı." diye konuştu.

Tekin, danayı her isteyene satmayacağını kaydederek, "Canlı olarak yaklaşık 1400 kilo, 750-800 kilo arasında eti gelir. Biz 35 bin lira istiyoruz. Bu zamana kadar kilo ve yaşıyla Şampiyon Paşa'nın rakibinin olmadığını düşünüyorum. Varsa rakibi çıksın gelsin, kendisini tebrik edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA