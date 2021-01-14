Çubuk'ta sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılıyor
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Çubuk'ta sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılıyor

14.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:30
Çubuk'ta sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozu Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozu Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı.

Çubuk'ta sağlık çalışanlarına aşı yapmak üzere 10 aşı odası oluşturuldu. Sağlık çalışanları, internet üzerinden aldıkları randevuya göre aşı olmaya başladı.

Aşısını yaptıran Başhekim Dr. Nevzat Kılınç, koronavirüsle mücadelede özel bir güne şahitlik edildiğini, bir sağlık çalışanı olarak Kovid-19'a karşı aşı sürecinin başlamasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Kılınç, "Zor dönemlerden geçiyoruz. Bu dönemleri atlatmanın bir yolu da bu aşıyı yaptırmaktır. Bakanlığımızın uyarılarına dikkat edelim. Bütün halkımız ilk fırsatta aşı olsunlar. Şimdiye kadar yaklaşık 30 personelimize aşı yaptık ve 430 personelimiz daha aşı yapılacak. Hastanemizde de toplam 10 aşı odası oluşturduk." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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