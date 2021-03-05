Çubuk'ta polis ve beden eğitimi öğretmen adaylarına eğitim desteği
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Çubuk'ta polis ve beden eğitimi öğretmen adaylarına eğitim desteği

05.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:44
Çubuk'ta polis ve beden eğitimi öğretmen adaylarına eğitim desteği

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü, fiziki yeterlilik sınavı öncesi açtığı eğitim ve spor kursları ile gençleri hayallerindeki mesleğe hazırlıyor.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü, fiziki yeterlilik sınavı öncesi açtığı eğitim ve spor kursları ile gençleri hayallerindeki mesleğe hazırlıyor.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Beden Eğitim Spor Yüksekokulları (BESYO) ile askeri okullara girmek isteyen gençlerin umudu oluyor.

Çubuk Belediyesi'nin desteği ile bu yıl ikinci kez düzenlenen kurslar ile gençler, POMEM, BESYO ve askeri okullara hazırlanıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarla sınavlara hazırlanan gençlere kuvvet ve kondisyon çalışmaları, yazılı, sözlü mülakat ile ilgili soru çözümleri ve parkur çalışmaları konusunda eğitim veriliyor.

Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi ve Çubuk İbrahim Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonunda devam eden kurslarda gençler, alanında uzman eğitmenler tarafından tempolu koşu, koordinasyon kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile oluşturulan parkurlarda sınavlara hazırlanıyor.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, AA muhabirine, geçen yıl yüzde 60 başarı yakaladıklarını, bu yıl hedeflerinin yüzde 100 olduğunu belirtti.

Koçyiğit, "100'ün üzerinde öğrencimiz var. Geçtiğimiz yıl başlamıştık bu yılda devam ediyoruz. Bir taraftan canlı derslerle pratik yapıyoruz bir taraftan da salonda performans dersleri veriyoruz. Günde 4 saat spor, 4 saat de teorik ders yapıyoruz." dedi.

Haftanın 5 günü yoğun bir antrenman dönemi geçirdiklerini anlatan antrenör Burak Ünal da "Öğrencilerimizi hem teknik anlamda hem de teorik anlamda iyi bir şekilde hazırlıyoruz. Maddi imkansızlıklar nedeniyle özel kurslara katılamayanlara en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Amacımız Çubuk'ta gençlerimizi üniversiteli yapabilmek." diye konuştu.

Kurs için Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a ve ekibine teşekkür eden kursiyerlerden Hatice Kübra Kapıtaşı da kursta bütün imkanlardan yararlandıklarını ve rahat bir şekilde sınavlara hazırlandıklarını kaydetti.

Kursiyerlerden Yakup Arslan ise "Ben BYSO dalında uzmanlaşmak istiyorum. Burada da hocalarımız sağ olsunlar bize bu konuda yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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