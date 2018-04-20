Çubuk'ta Öğrenciler Hatıra Ormanı Oluşturdu

Çubuk ilçesinde lise öğrencileri, şehitler için fidan dikerek hatıra ormanı oluşturdu.

Çubuk Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi işbirliğiyle gerçekleştirilen program kapsamında, Çubuk Çayı vadisinde, 400 sarıçam fidanı dikildi.

Lise Öğretmenlerinden Fevzi Maman, buada yaptığı açıklamada, fidanları gönüllü öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte diktiklerini söyledi.

Öğrencilerin, ağaç sevgisini yaşaması için bu tür faaliyetlere önem verdiklerini belirten Maman, "Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için bu tür faaliyetler önemli. Bugün 60 öğrencimizle 400 fidanı toprakla buluşturduk. Bu ağaçların her biri bir öğrencimize ait olacak ve her öğrencimiz ağaçlarına periyodik olarak bakım yapacak." diye konuştu.

- Şehitlerimiz ilelebet yaşayacak

Öğrencilerle birlikte fidan dikmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Acehan da, "Böylesine anlamlı bir etkinliği gerçekleştirmekten dolayı oldukça mutluyum. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz tarafından şehitlerimizin aziz hatırasının yaşatılması adına hatıra ormanı kurulması oldukça anlamlı. Öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyor tüm şehitlerimiz için de Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.