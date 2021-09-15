Çubuk'ta İlköğretim Haftası törenle kutlandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Şehit Emre Tunca İlkokulu'ndaki törene Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel, Jandarma Komutanı Caner Koca, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Yaklaşık 1,5 yıllık yüz yüze eğitimin yapılmadığı dönemi eğitim için kayıp yıl olarak değerlendiren Kılıç, "Bu sürecin en kısa zamanda sona ererek normale dönülmesini temenni ediyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Demirbaş da "Öğrencilerimizin eğitiminin aksamaması için gerekli bütün çaba ve destek gösterildi. Biz de yerelde tüm imkanlarımızı seferber edip bu süreci atlatmaya çalıştık." diye konuştu.

Kaymakam Adem Keleş de aşının önemine işaret ederek hem velilerin hem de öğretmenlerin aşılarını olması tavsiyesinde bulundu.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu, şarkı söyledi, çeşitli gösteriler sundu.