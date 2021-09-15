Çubuk'ta İlköğretim Haftası törenle kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çubuk'ta İlköğretim Haftası törenle kutlandı

AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Çubuk'ta İlköğretim Haftası törenle kutlandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Şehit Emre Tunca İlkokulu'ndaki törene Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel, Jandarma Komutanı Caner Koca, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Yaklaşık 1,5 yıllık yüz yüze eğitimin yapılmadığı dönemi eğitim için kayıp yıl olarak değerlendiren Kılıç, "Bu sürecin en kısa zamanda sona ererek normale dönülmesini temenni ediyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Demirbaş da "Öğrencilerimizin eğitiminin aksamaması için gerekli bütün çaba ve destek gösterildi. Biz de yerelde tüm imkanlarımızı seferber edip bu süreci atlatmaya çalıştık." diye konuştu.

Kaymakam Adem Keleş de aşının önemine işaret ederek hem velilerin hem de öğretmenlerin aşılarını olması tavsiyesinde bulundu.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu, şarkı söyledi, çeşitli gösteriler sundu.

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri
Meteoroloji'den alınan son bilgi paylaşıldı! Ankara'da şiddetli yağışlar yarın geceye kadar sürecek

Meteoroloji'den alınan son bilgi paylaşıldı! Ankara'da şiddetli yağışlar yarın geceye kadar sürecek

 Japonya'da Pfizer üretimi Kovid-19 aşısı şişeciklerinde yabancı madde saptandı

Japonya'da Pfizer üretimi Kovid-19 aşısı şişeciklerinde yabancı madde saptandı

 Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan 'İyiyim' mesajı attı

Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan "İyiyim" mesajı attı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Ziya Selçuk Mansur Yavaş Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Müge Anlı Yeşim Salkım Amelia Hamlin
Spor Kerem Aktürkoğlu Okan Buruk Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Süleyman Soylu Yemek Tarifleri Şenol Güneş Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çubuk'ta İlköğretim Haftası törenle kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 16:43:42. #1.11#