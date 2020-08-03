Çubuk'ta 4 ahşap ev, ticari araç ve ahır yandı: 1 kişi yaralandı Çubuk'ta 4 ahşap ev, ticari araç ve ahır yandı: 1 kişi yaralandıANKARA'nın Çubuk ilçesinde, 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, bitişikteki 3 eve sıçradı.

Çubuk'ta 4 ahşap ev, ticari araç ve ahır yandı: 1 kişi yaralandı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, bitişikteki 3 eve sıçradı. 2 saatte söndürülebilen yangında, 4 ev ile park halindeki bir hafif ticari araç ve bir ahır kullanılamaz hale geldi. 1 kişi de yaralandı.

Çubuk Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan Erol Aslan'a ait 2 katlı ahşap evde, saat 03.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bitişikteki 3 ahşap eve de sıçradı. Mahallede paniğe neden olan yangına ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Durali Yıldız'ın park halindeki hafif ticari aracına da sıçrayan yangın, 2 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangında, 4 ev, hafif ticari araç ve bir ahır, kullanılamaz hale geldi. Hafif şekilde yaralanan Erol Aslan'a ise ambulansta müdahale edildi.

Elektrik direği ile tellerinin de zarar görmesi nedeniyle mahalleye verilen enerji kesilerek, onarım çalışması başlatıldı.

Yangının ardından Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, mahalleye gelerek, incelemede bulundu.

Kaynak: DHA