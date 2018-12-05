Çubuk Çayı'na Düşen Kişiyi İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Ankara'da dengesini kaybederek Çubuk Çayı'na düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören Botanik Parkı'ndan geçen Çubuk Çayı'na bir kişinin düştüğü ihbarını alan polis ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Kısa süre sonra Çubuk Çayı'nın Fatih Caddesi'nden geçen kısmında bir kişinin bulunduğunu gören emniyet güçleri, 112 acil servisi ve itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kurtarılan kişinin Caner Mazı olduğu belirlendi.

Dengesini kaybederek Çubuk Çayı'na düştüğünü belirten Caner Mazı'ya ilk müdahaleyi 112 acil servis görevlileri yaptı. Bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı anlaşılan Caner Mazı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada Caner Mazı'nın ailesinin kendisinden akşam saatlerinden beri haber alamadığı için 100. Yıl Polis Merkezi Amirliğine kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.