Çubuk Belediyesi arsa satışı için ihale yaptı

Çubuk Belediyesi, belediyeye ait 7 arsayı ihaleyle satışa sundu.

Belediye Encümeninde 6'ısı açık artırma ve biri kapalı usulle yapılan ihaleye 20 kişi katıldı.

İhalede Yazır Mahallesi'nde oluşturulan sanayi bölgesinde bulunan 7 arsadan 6'ısı satıldı. Diğer bir arsaya ise talipli çıkmayan ihale sonucuna göre toplam 9 milyon 480 bin lira gelir elde edildi.

Sanayi arsalarına ilginin yoğun olmasının ilçeye yapılacak yatırımlar açısından sevindirici olduğunu dile getiren Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, diğer arsanın yeniden satışa çıkarılacağını kaydetti.

Kaynak: AA