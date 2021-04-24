İzmir Otogarı'nda bekleyen cübbeli vatandaş, sigara içenlere tepki gösterdi: Benim karşımda sigara yakma

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ilginç bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz sarıklı ve cübbeli bir şahıs, sigara içen vatandaşlara Ramazan nedeniyle tepki gösterdi. Öfkeli vatandaşın, sağa sola bağırırken tek ayak üstünde durması dikkat çekti.