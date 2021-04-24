İzmir Otogarı'nda bekleyen cübbeli vatandaş, sigara içenlere tepki gösterdi: Benim karşımda sigara yakma
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İzmir Otogarı'nda bekleyen cübbeli vatandaş, sigara içenlere tepki gösterdi: Benim karşımda sigara yakma

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ilginç bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz sarıklı ve cübbeli bir şahıs, sigara içen vatandaşlara Ramazan nedeniyle tepki gösterdi. Öfkeli vatandaşın, sağa sola bağırırken tek ayak üstünde durması dikkat çekti.

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kimliği belirsiz bir şahıs, sigara içen vatandaşlara tepki gösterdi. Şahsın ''Benim karşımda sigara yakma'' diye bağırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İzmir Otogarı'nda bekleyen cübbeli vatandaş, sigara içenlere tepki gösterdi: Benim karşımda sigara yakma
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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