Cübbeli'den sözlerini beste yapan Haluk Bilginer ve ekibine tam not

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün yıllar önce verdiği bir sohbette pop şarkılarını ve şarkıcıları hedef alan sözlerine usta oyuncu Haluk Bilginer ve tiyatro ekibi beste yaptı. Sosyal medyada gündem olan video kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

"ESKİ SOHBETLERİ KARIŞTIRSINLAR"

Konuyla ilgili ne diyeceği merak konusu olan Cübbeli Ahmet Hoca, Show Haber'e verdiği röportajda sözlerinin beste haline getirilmesini yorumladı. Besteyi başarılı bulduğunu ifade eden Cübbeli, "Eski sohbetleri karıştırsınlar onlara malzeme çıkar. Besteyi bilmem ama malzeme çıkar yani" şeklinde konuştu.

SİTEM ETTİ

Açıklamasının devamında sitem eden Cübbeli, "Belki gündem olmak istediğim zamanlar vardı, olamıyordum. Onları hesap ederek söylemediğim için şimdi bana söylesen tekrar edemem. Şarkı olunca ezberlenecek hale gelmiş" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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