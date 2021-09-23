Ahmet Hakan dondu kaldı! Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin - Haberler
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Ahmet Hakan dondu kaldı! Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ahmet Hakan'ın programında "Çocuklarınızı imam hatip lisesine ve ilahiyata göndereceğinize düz okullara gönderin." ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine donup kalan Hakan, "Aaaa niye?" diye sordu. Ünlü ise "Daha az hasarla çıkarlar" dedi.

Cnn Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan Cübbeli Ahmet Hoca ismi ile bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Hakan Bayrakçı ve Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

"İMAM HATİP LİSELERİNE GÖNDERMEYİN"

Gündeme ilişkin konulardan yorum yapan Ünlü, bir ara imam hatip liselerine ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı. Cübbeli Ahmet, "Çocuklarınızı imam hatip lisesi ve ilahiyata göndereceğinize düz ortaokul ve liselere gönderin" dedi. Ahmet Hakan'ın "Aaa niye?" diye şaşkınlıkla sorması üzerine Cübbeli Ahmet Hoca şunları söyledi:

"DAHA AZ HASARLA ÇIKARLAR"

"Düz okullara gönderin daha az hasarla çıkar. Ben bunu gördüm denedim. Bütün çevremdeki insanlar çocuklarımızı gönderdik, kız çocuklarımız geliyor; hocaya sahabeye hakaret, hadis, mezhep yok… Yani müfredat işlemiyor. Müfredattaki şeye yorum katıyor. Hangi cemaate bağlıysa veyahut mezhepsizlik, reformist, mealcilik akımı her neyse orayı empoze etmeye çalışıyor. Bugün ilahiyatta benim reddiye yaptığım adamlardan 'Kuran değişsin' diyen adam şu an da Ankara İlahiyat'ta hoca..."

Ahmet Hakan dondu kaldı! Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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