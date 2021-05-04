ÇÜ İletişim Fakültesi ile Teknokent arasında iş birliği protokolü imzalandı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İletişim Fakültesi ile Çukurova Teknokent arasında, öğrencilerin kariyer fırsatlarını arttırmak için iş birliği protokolü imzalandı.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İletişim Fakültesi ile Çukurova Teknokent arasında, öğrencilerin kariyer fırsatlarını arttırmak için iş birliği protokolü imzalandı.

ÇÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Dekan Prof.Dr. Nüket Elpeze Ergeç ile Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selçuk Çolak arasında imzalanan protokole göre, bilimsel veya teknolojik araştırmalara yönelik proje çalışmaları ile akademik araştırmalar konusunda iş birliği yapılması öngörülüyor.

Protokol kapsamında, ulusal veya uluslararası düzeyde çalışma yeteneği kazandıracak altyapı kurulumuna yönelik faaliyetler, iki kurum arasında ferdi ve ortak projeler için teknik altyapı kullanımı, stüdyo kullanımı, lisans öğrencilerinin akademik projelerini Teknokent ile işbirliği içerisinde yapmalarına yönelik çalışmalar yapılması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt