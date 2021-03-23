ÇÜ'den Adana TAYEM'in eğitim faaliyetlerine destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ÇÜ'den Adana TAYEM'in eğitim faaliyetlerine destek

23.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:17
ÇÜ'den Adana TAYEM'in eğitim faaliyetlerine destek

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) tarafından Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi'nin (TAYEM) eğitim faaliyetlerine destek verildi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) tarafından Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi'nin (TAYEM) eğitim faaliyetlerine destek verildi.

ÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Tangolar, TAYEM'in bağcılık araştırma ve uygulama konusunda düzenlediği "Asmalarda kış budaması ve çelikle çoğaltma" eğitiminde yer aldı.

Tangolar, bağlarda kış budamasının önemi, budama zamanı, budama şekilleri ve dikkat edilmesi gereken temel hususlar ile ovada yetiştirilen üzüm çeşitleri ve çelikle çoğaltma hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Eğitime TAYEM yetkilileri ile bağcılık alanında görev yapan araştırıcılar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Guy Ritchie Türkan Şoray Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Caner Erkin Mesut Bakkal Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ÇÜ'den Adana TAYEM'in eğitim faaliyetlerine destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 11:30:25. #1.15#
title