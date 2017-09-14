Cü'de Plevral Hastalıklar Sempozyumu Yapıldı

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi ve Türk Göğüs Cerrahisi Derneği işbirliğiyle Plevral Hastalıklar Sempozyumu düzenlendi.



Plevral Hastalıklar Sempozyumu, CÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Behsan Önal Konferans Salonu'nda yapıldı.



Sempozyumun açılışına CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Levent Elbeyli ve CÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Türk Göğüs Cerrahisi Plevra Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ekber Şahin de katıldı.