CS GO wall hack kodu 2022! CS GO duvar arkası görme kodu

CS:GO'da program indirmeden sadece konsola girdiğiniz kod sayesinde Wall hack veya duvar arkası görebileceğiniz kod nedir? CS GO Wall hack kodu nasıl kullanılır?

CSGO WALL HACK KODU 2022!

Csgo'da konsolunuz aktif olduktan sonra tekrardan oyuna dönerek konsolu açınız ve açılan konsola ilk önce "sv_cheats 1" yazınız ve hileleri aktif ediniz. Ardından ise sunucu hileleri aktif olduktan sonra "r_drawothermodels 2" kodunu girerek wallhacki aktif edebilirsiniz. CSGO Wall hack'i kapatmak için ise r_drawothermodels 1 yazarak duvar arkasını görmeyi kapatabilirsiniz.

Counter Strike Global Offensive'de Wall hack kodunu aktif edebilmeniz için öncelikle kendi oluşturduğunuz bir sunucuda oynamanız gerekmektedir, rekabetçi, basit eğlence tarzı Valve sunucusuna ait olan oyunlarda işe yaramaz. Çoğu zaman arkadaşıyla vs atılacağı zaman arkadaşını trollemek amacıyla kullanılan CSGO duvar arkası görme kodunu aktif etmeniz için yapmanız gereken işlem çok basit.

r_drawothermodels 2 : CSGO duvar arkası görme, wall hack kodu

CSGO KONSOL NASIL AKTİF EDİLİR?

Counter Strike Global Offensive'de Wall hacki aktif etmek için ilk önce konsolunuzun açık olması gerekmektedir. Klavyenizde ESC tuşunun altında yer alan "é" tuşuna basarak konsolunuzun açık olup olmadığını öğreniniz. Eğer konsolunuz açık değil ise ayarlara giderek oyun içi ayarlarına tıklayın ve karşınıza çıkan yerde "geliştirici konsolunu etkinleştir" seçeneğine tıklayarak konsolunuzu aktif edebilirsiniz.