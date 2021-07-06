CS: GO Oyuncu Sayısı Büyük Oranda Düştü
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CS: GO Oyuncu Sayısı Büyük Oranda Düştü

CS: GO Oyuncu Sayısı Büyük Oranda Düştü
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Counter Strike: Global Offensive, yıllardır en popüler çok oyunculu oyunlardan biri oldu.

Counter Strike: Global Offensive, yıllardır en popüler çok oyunculu oyunlardan biri oldu. CS: GO tam olarak 21 Ağustos 2012'de piyasaya sürüldü ve üzerinden neredeyse dokuz yıl geçti. Yaşına rağmen sürekli güncellemeler ile beslenen oyun popüleritesinden neredeyse hiçbir şey kaybetmedi.

Ancak, Haziran ayının başlarında oyunun yayıncısı Valve, görünüşe göre birçok hayrana oyunu bıraktıran ücretli Prime hesaplarını tanıttı. O zamandan beri oyun, kullanıcıların yüzde 16,75'ini kaybetti ve bu, Nisan 2018'den bu yana ortalama oyuncu sayısındaki en büyük ikinci düşüş oldu.

CS: GO için Prime hesap ücretlerinin getirilmesi, birdenbire önceden mevcut olan çok sayıda seçeneğin artık ücretsiz olmadığı anlamına geliyordu. Onlar olmadan oyuncular, diğer şeylerin yanı sıra rütbe, deneyim veya herhangi bir eşya kazanamaz duruma geldi. Oyunun bu unsurlarına erişimi kaybetmemek için bir kereye mahsus ücret ödemek zorundasınız. Valve, bu kararın arkasındaki sebebin, dereceli modda bile diğer kullanıcıları perişan eden sayısını azaltmak olduğunu söyledi.

Bununla birlikte CS: GO için anlık kullanıcı sayısı rakamları hiç iyi değil. Mayıs ayında ortalama oyuncu sayısı 659.888 iken, Haziran ayında sadece 549.347 idi. Valorant her ay daha da güçleniyor gibi göründüğünden, bunlar Valve için rahatlatıcı sonuçlar değil. Steam'in de sahibi olan Valve, tekrar müşteri çekmek için daha çok çaba sarf etmek zorunda kalacak. Bu çabalardan bir tanesi muhtemelen, son zamanlarda söylentileri iyice artan Source 2 motoruna geçmek olacak.

Kaynak: Turkmmo

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