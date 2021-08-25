Crusader Kings III Xbox Series X-S ve Playstation 5'e geliyor!

Birkaç gün önce çıkan söylentiler Paradox Interactive tarafından resmi olarak doğrulandı

1 Eylül 2020 tarihinde piyasaya sürülen strateji türünün sevilen oyunu Crusader Kings III, Xbox Series X-S ve Playstation 5′ e geliyor. Dün gece gerçekleştirilen Xbox etkinliğinde oyunun konsollara geleceği resmen duyuruldu. Paradox Interactive şirketi Crusader Kings III'ün yeni nesil konsollara optimize edilmesi konusunda Lab42 ile anlaştı.

Geçtiğimiz günlerde Tayvan Dijital Oyun Derecelendirme Komitesi'nin CK3'ü konsollar için puanlamasından sonra haberin Paradox Interactive tarafından resmi olarak doğrulanması bekleniyordu. Xbox One'a getirilmeyeceği duyurulan Crusader King III'ün ayrıca Series X-S ve PS5'e ne zaman geleceği hakkında bilgi verilmedi.

"Paradox Development Studio, şimdiye kadar yapılmış en popüler strateji oyunlarından birinin devamını getiriyor. Crusader Kings III, tarihi büyük strateji deneyimlerinin uzun bir mirasının varisi olarak kraliyet hanenizin başarısını sağlamak için bir dizi yeni seçeneklerle geliyor."

Kaynak: Playerbros