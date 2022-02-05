Cringe ne demek? Cringe olmak ne demek? Cringe nerelerde kullanılır? Cringe kelimesi kullanım yerleri?

Cringe ne demek? sorusu özellikle sosyal medyada sıkça görülen ve üzerine sıkça mizahı yapılan bu kelime hakkında en çok sorulan sorulardan biridir. Cringe kelimesi son yıllarda oldukça sıklıkla kullanılan bir söz. Peki, sosyal medyada da yaygınlaşmasıyla bazı duyguların dışa vurumu ifadesi olarak kullanılan cringe sözcüğü tam olarak ne anlama geliyor? Cringe kelimesi ne demektir? Cringe nerelerde kullanılır? Cringe kelimesi kullanım yerleri? Cringe olmak ne demek? İşte detaylar haberimizde...

CRINGE NE DEMEK?

Cringe kelimesi, son yıllarda neredeyse etrafımızda gördüğümüz herkesin içerik üretmesi sonucu ortaya çıkan bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. Tam Türkçe çeviri 'yalakalık' ya da yaltaklanmak' olsa da tam kullanılışı o şekilde değil.

Cringe kelimesi, bir videoyu izlerken ya da bir içeriğe bakarken o kişi yerine utanç duyma utanma hatta çok utama anlamına gelmektedir. Eğer bir videoyu izlerken o videoyu üreten çeken insanların yerine kendiniz koyup utanç duyuyorsanız, işte bu hissiyat cringe demektir.

Cringe komedi, sosyal beceriksizlik ve acemilikten kaynaklanan bir tür komedi türüdür. Cringe komedileri çoğu zaman kağıt üstünde ciddi bir ortamda geçen bir sahte belgesel havasına sahiptir.

Cringe komedilerde kullanılar kahramanlar genellikle politik doğruculuğun sınırlarını aşan ve sosyal normları çiğneyen egoistlerdir.

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