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Crazy Life Kalite ödülleri sahiplerini buluyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Crazy Life Kalite ödülleri sahiplerini buluyor

2021 yılının alanında en kaliteli isimleri, 29 Mart tarihinde Dedeman Otel'de düzenlenecek gecede ödüllendirilecek.

2021 yılının alanında en kaliteli isimleri, 29 Mart tarihinde Dedeman Otel'de düzenlenecek gecede ödüllendirilecek.

Crazy Prodüksiyon ailesinden Life dergisinin ev sahipliğinde Hülya Yanıkdağ ve İlker Bekar tarafından düzenlenen gecenin sunuculuğu ünlü sanatçılar Özlem Yıldız ile Şenol İpek yapacak. Törende birbirinden ünlü isimler sahne alacak. Sürpriz isimlerin davet edildiği gecede sanatçılar şarkılarını seslendirecek. Gecede ayrıca 2021 yılında başarılı isimlere kalite ödülü verilecek. Gecenin önemli anları Crazy Life dergisinde yayınlanacak.

Tören için uzun süre çalışma yaptıklarını belirten Hülya Yanıkdağ ile İlker Bekar, "Bizim için yorucu ama heyecanlı bir süreç. Alanında en kaliteli isimleri ödüllendireceğiz. Sürpriz sanatçılarımız sahne alacaklar" dedi. - DÜZCE

Crazy Life Kalite ödülleri sahiplerini buluyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Özlem Yıldız, Şenol İpek, Otel, Mart, Yerel, Haber

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