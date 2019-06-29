Crash Team Racing'in PS4 Versiyonundaki Önemli Bir Hata Düzeltilecek

Crash Team Racing, birkaç hafta önce çıktı ve oyuncular tarafından çok sevildi. Ancak oyunun PS4 versiyonunda yer alan kayıt bozan bir bug yüzünden oyuncular bir hayli şikayetçiydi. Oyunun geliştiricisi Activision'dan gelen açıklamaya göre bu sorun için bir yama gelecek.

Dev oyun geliştiricisi, yayınladığı bir blog gönderisinde PS4 bug'ının 3 Temmuz'da düzeltileceğini ve oyuncuların bu süre içerisinde denemelerden uzak durması gerektiğini belirtti. Activison'un dediğine göre bug, oyuncunun hayalet verisinin büyümesinden kaynaklanıyor.

Crash Team Racing: Nitro-Fueled'in arkasındaki geliştirici ekip Beenox, sorunun farkında ve düzeltmek için çalışmalara başlamış durumdalar. Özür dilemek için de bu sorundan kötü etkilenen oyunculara 4 Temmuz'a kadar özelleştirmelerde kullanılabilecek 2.500 Wumpa Coins verilecek.