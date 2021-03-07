Crash Bandicoot On The Run Ne Zaman Çıkacak?
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Crash Bandicoot On The Run Ne Zaman Çıkacak?

07.03.2021 22:16 | Son Güncelleme: 07.03.2021 22:20
Crash Bandicoot On The Run Ne Zaman Çıkacak?

Candy Crush yapımcısı tarafından yayınlanacak olan Crash Bandicoot On The Run oyununun çıkış tarihi duyuruldu. Oyun yakın bir zamanda çıkışını gerçekleştirecek.

Crash Bandicoot On The Run oyununun çıkış tarihi belli oldu. Candy Crush yapımcısı tarafından yayınlanacak olan Crash Bandicoot On The Run oyunu 25 Mart'ta piyasaya sürülecek.

King tarafından Activision lisansı altında geliştirilen yeni çıkacak mobil oyun için artık bir tarih bulunmaktadır. Crash Bandicoot On The Run, bir sonraki ay iOS ve Android platformları için piyasaya sürülecektir. Şu anda da oyun için ön kayıtlar açılmış vaziyettedir.

Crash Bandicoot On The Run Çıkacağı Tarih

Popüler bir mobil oyun geliştirici olan King, Candy Crush oyun serisi ile tanınmaktadır. İlk kez 2016 senesinde firma Activision'dan serinin lisans haklarını aldı. Bundan ise tam 5 sene sonra oyun geliştirici ilk hamlesini yaptı. Crash Bandicoot On The Run oyunun çıkacağı tarih gelen ilk ayrıntı oldu. Bununla beraber ücretsiz olması ve oyun içerisindeki bazı görseller de kullanıcılar ile paylaşıldı.

Sevilen serinin mobil için çıkacak oyunu 25 Mart 2021 tarihinde piyasaya sürülecek. Oyun aynı zaman hem iOS hem de Android işlemciler için ücretsiz olacak. Oyunu oynaması ücretsiz olacak fakat oyun içerisindeki mikro ödemeler kısmı bulunacaktır.

Kaynak: Playerbros

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