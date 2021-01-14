Covid: İngiltere'de hastanelerdeki baskıyı azaltmak için hastaların otellere gönderilmesi planlanıyor

İngiltere Hükümeti, koronavirüs salgınının hastaneler üzerindeki yükünü hafifletmek için iyileşmekte olan Covid-19 hastalarının otellere yerleştirilebileceğini açıkladı.

İngiltere Hükümeti, koronavirüs salgınının hastaneler üzerindeki yükünü hafifletmek için iyileşmekte olan Covid-19 hastalarının otellere yerleştirilebileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, vakalardaki artış nedeniyle önümüzdeki haftalarda Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) üzerindeki baskının artmasını beklediklerini ve bunun bir "yedek plan" olarak düşünüldüğünü söyledi.

Hancock bu kapsamda gözlem altında olması gereken ya da hastanede olmasına karşın tam tedaviye ihtiyaç duymayan ama taburcu edilmeye de hazır olmayan hastaların otellere gönderilebileceğini belirtti.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi de ulaştığı NHS belgelerine dayanarak ağır Covid-19 hastalarına yer açmak için otellere gönderilmesi planlanan hastaların bakımından, İngiliz Kızıl Haç Örgütü ve St. John Ambulance gibi yardım kuruluşlarıyla silahlı kuvvetler personeli ve uygun olan NHS çalışanlarının sorumlu olacağını yazdı.

Gazete, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin "NHS'in çökmesini önlemek için kapasite artırımına yönelik acil durum planları" çerçevesinde bakım evlerinden de hastanede tedavi gören hastaları negatif teste gerek olmadan doğrudan kabul etmelerinin istendiğini belirtti.

Bunun için hastanın kendini 14 gün izole etmesi ve hastalık belirtisi göstermemesi şartı aranacak.

Bir günde 1.564 ölüm

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, İngiltere dün dünya genelinde ABD'nin ardından en fazla ölümün görüldüğü ülke oldu.

Covid-19'dan dün 1.564 kişinin öldüğü açıklandı. Bu şimdiye kadar bir günde ulaşılan en yüksek ölü sayısı.

Ülkedeki vaka sayısı da 3 milyon 211 bini aştı.

Oksijen idareli kullanılıyor

BBC, başkent Londra'nın Essex bölgesindeki bazı hastanelerde oksijen stoklarının tehlikeli düzeyde azaldığına ve oksijenin idareli kullanımına geçildiğine ilişkin bilgilere ulaşmıştı.

Virüsün en hızlı yayıldığı yerlerden biri olan Surrey'de hastane morgları yetersiz kalınca geçici bir morg oluşturuldu.

İngiltere hükümetinin baş sağlık danışmanı Profesör Chris Whitty Pazartesi günü önümüzdeki haftalarda ülkede pandeminin en kötü döneminin yaşanacağı uyarısında bulunmuştu.

Yetkililer ülke çapında her 50 kişiden birinin virüs taşıyor olabileceğini söylüyor. Bu sayının hastalığın en hızlı yayıldığı başkent Londra'nın bazı bölgelerinde her 20 kişiden birine düştüğü tahmin ediliyor.

Hükümet salgından çıkış stratejisi olarak aşılamayı hızlandırmaya öncelik veriyor. Bu amaçla ülke çapında şimdiye kadar aşılamayı sürdüren hastaneler ve yüzlerce aile hekimliğinin yanında bu hafta yedi kitlesel aşılama merkezi açılmasıyla kampanyanın iyice hız kazanması umuluyor.