Covid: Endonezya'da testi pozitif çıkmasına rağmen karısının kılığına girip uçağa binen bir erkek görevliler tarafından yakalandı
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BBC

Covid: Endonezya'da testi pozitif çıkmasına rağmen karısının kılığına girip uçağa binen bir erkek görevliler tarafından yakalandı

Covid: Endonezya'da testi pozitif çıkmasına rağmen karısının kılığına girip uçağa binen bir erkek görevliler tarafından yakalandı
BBC - Haberler | Dünya

Endonezya'da koronavirüs testi pozitif çıkan bir erkek, karısının kılığına girip çıktığı uçak yolculuğunda yakalandı.

Endonezya'da koronavirüs testi pozitif çıkan bir erkek, karısının kılığına girip çıktığı uçak yolculuğunda yakalandı.

Tam ismi verilmeyen D.W. isimli erkek, iç hatlar yolculuğunu gerçekleştirmek üzere uçağa suratını da kapatan bir kara çarşafla bindi.

Karısının pasaportu ve negatif test sonucunu da yanına alan yolcu, kıyafetlerini değiştirdiği esnada bir kabin görevlisi tarafından fark edildi.

Polis, uçağın yere inişiyle birlikte yolcuyu gözaltına aldığını ve karantina için de evine bırakıldığını duyurdu.

Yolcu hakkında karantinasının bitmesinin ardından yasal işlem başlatılacak.

Ülkede pek çok havayolu şirketi, 19 Temmuz'da başlayan Kurban Bayramı tatili boyunca seyahatleri kısıtlamıştı.

Asya'da hızla koronavirüs salgının merkezi haline gelen Endonezya'da, seyahatlerde ise katı tedbirler uygulanıyor.

Günde yaklaşık 50 bin koronavirüs vakasının bildirildiği ülkede, yaklaşık üç milyon insan koronavirüse yakalandı ve 72 binden fazla da insan virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Aşılamanın yavaş seyretmesi ve Delta varyantındaki hızlı artış sebebiyle ülkede salgının seyrinin olumsuz anlamda değiştiği düşünülüyor.

BBC
Bu kadarına da pes! Korona testi pozitif çıkınca karısının pasaportunu kullanarak uçağa bindi
Bu kadarına da pes! Korona testi pozitif çıkınca karısının pasaportunu kullanarak uçağa bindi
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Covid: Endonezya'da testi pozitif çıkmasına rağmen karısının kılığına girip uçağa binen bir erkek görevliler tarafından yakalandı - Haberler
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