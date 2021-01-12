Covid-19 yasakları: Kanada'da kocasını tasmayla 'yürüyüşe çıkartan' kadına ve eşine para cezası
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BBC

Covid-19 yasakları: Kanada'da kocasını tasmayla 'yürüyüşe çıkartan' kadına ve eşine para cezası

12.01.2021 19:37 | Son Güncelleme: 12.01.2021 19:42
Covid-19 yasakları: Kanada'da kocasını tasmayla 'yürüyüşe çıkartan' kadına ve eşine para cezası

Kanada'da bir çift, kadının kocasını bir tasmayla "yürütürken" yakalanmasının ardından para cezasına çarptırıldı.

Kanada'da bir çift, kadının kocasını bir tasmayla "yürütürken" yakalanmasının ardından para cezasına çarptırıldı.

Quebec bölgesindeki Sherbrooke kentinde yaşanan olayda, kadının polise sadece "köpeğini yürüyüşe çıkarttığını" söylediği belirtildi.

Quebec bölgesinde akşam 20: 00 ve sabah 05: 00 saatlerinde sokağa çıkma uygulaması başlatılmıştı.

Bu saatlerde evin yakınlarında köpeği yürüyüşe çıkartmak ise, dışarı çıkmak için tek yasal neden.

Çift, Cumartesi günü 21: 00 civarında, sokağa çıkma yasağı devreye girdikten kısa süre sonra polis tarafından fark edildi.

Yerel medyadaki haberlere göre çift polise evcil hayvanlar için getirilen muafiyeti kullandıklarını söyledi. Sheerbrooke Polisi'nden Isabelle Gendron, yerel La Tribune gazetesine yaptığı açıklamada, "çiftin polisle hiç işbirliği yapmadığını" söyledi.

Çifte 1200'er dolar para cezası kesildi.

Polis Quebec'te sokağa çıkma yasağı ihlali yüzünden 750 ceza verdi.

Kanada'da son günlerde Covid-10 vakalarında artış yaşanıyor ve toplam vaka sayısı salgının başlangıcından bu yana 670 bine yaklaştı.

Tüm dünyada Sonbahar aylarıyla artan koronavirüs vaka ve ölüm sayıları nedeniyle kısıtlamalar uygulanıyor. Aşı çalışmalarında yaşanan hızlı ilerleme ve birçok ülkede aşının kullanıma sokulmuş olması, normal yaşama dönüş konusunda "tünelin ucundaki ışığın görüldüğü" şeklinde yorumlanıyor.

BBC
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