Covid-19'un yeni mutasyonu İsveç'e sıçradı
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Covid-19'un yeni mutasyonu İsveç'e sıçradı

26.12.2020 17:07 | Son Güncelleme: 26.12.2020 17:12
Covid-19'un yeni mutasyonu İsveç'e sıçradı

İsveç Sağlık Ajansı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'den gelen bir kişide Covid-19'un mutasyona uğramış yeni türünün tespit edildiği bildirildi.

İsveç Sağlık Ajansı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'den gelen bir kişide Covid-19'un mutasyona uğramış yeni türünün tespit edildiği bildirildi.

İngiltere'de tespit edilen Covid-19'un mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı olan yeni türü Avrupa'da yayılmaya devam ediyor. İsveç Sağlık Ajansı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'den gelen bir kişide Covid-19 semptomlarının görülmesi üzerine yapılan testin pozitif çıktığı ve Covid-19'un mutasyona uğramış yeni türüne yakalandığının tespit edildiği aktarıldı.

İsveç Sağlık Ajansı yetkilisi Sara Byfors yaptığı açıklamada, kimliği açıklanmayan yolcunun İsveç'e geldikten sonra karantina altına alındığını ve şu ana kadar başka bir pozitif vaka tespit edilmediğini ifade etti.

İsveç, Covid-19'un yeni türü ile ilgili endişeler nedeniyle bu ayın başlarında İngiltere'den gelen yolculara seyahat kısıtlaması getirmişti. - STOCKHOLM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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