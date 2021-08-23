Covid-19 temalı COWAR oyunu yayınlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Covid-19 temalı COWAR oyunu yayınlandı

Covid-19 temalı COWAR oyunu yayınlandı
Bültenler - Haberler | Gamegar

Yerli bir girişim olan Quadcen Game, ilk oyunu olan Aybars'ın ardından, 2.mobil oyunu "COWAR"ı yayınladı.

İlk mobil oyunu olan Aybars ile adından söz ettiren Quadcen Game 2.mobil oyunu COWAR'ı yayınladı. Yerli girişim Quadcen Game tarafından geliştirilen oyun hakkında detaylar da açıklandı.

COVID 19 TEMALI COWAR OYUNU YAYINLANDI

Endless Runner türünde ve Covid-19 temalı oyunda ailesini Covid-19 hastalığından dolayı kaybetmiş bir tıp öğrencisinin, okul döneminden virüsün yapay olarak üretildiği laboratuvarı imha etmesine kadar olan süreci başarılı bir şekilde oyuna yansıttığı görülüyor.

Oyun boyunca hastalığa karşı bağışıklık seviyesini arttıran maske, aşı, ilaç, vitamin, eldiven gibi maddeleri toplamanız gerekirken bir yandan da hastalıklı insanlardan kaçmanız gerekiyor. Şehir ve metroda geçen oyunun son bölümünde tıbbi terimleri içeren bulmaca ve virüsün yapay olarak üretildiği laboratuvarı patlatmak için toplanan dinamitler ile patlatma sahnesi oldukça ilginç. Ayrıca ülkemizde kullanılan HES kodu benzeri Sağlık Güvenlik Kodu (HSC) adındaki bir şifreyi oyun boyunca toplamanız gerekiyor.

Aksiyonu bol ve eğlenceli bir oyun olan COWAR oyunu Covid-19 salgının devam ettiği bu günlerde mobil oyun severlerin ilgisini oldukça çekeceğe benziyor.

Play Store'da ulaşılabilir olan oyun, App Store'a da entegre edilecek.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Kaan Yıldırım Merve Boluğur Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Mert Günok Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Covid-19 temalı COWAR oyunu yayınlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 10:44:12. #1.16#

title