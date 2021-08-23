Covid-19 temalı COWAR oyunu yayınlandı

Yerli bir girişim olan Quadcen Game, ilk oyunu olan Aybars'ın ardından, 2.mobil oyunu "COWAR"ı yayınladı.

İlk mobil oyunu olan Aybars ile adından söz ettiren Quadcen Game 2.mobil oyunu COWAR'ı yayınladı. Yerli girişim Quadcen Game tarafından geliştirilen oyun hakkında detaylar da açıklandı.

COVID 19 TEMALI COWAR OYUNU YAYINLANDI

Endless Runner türünde ve Covid-19 temalı oyunda ailesini Covid-19 hastalığından dolayı kaybetmiş bir tıp öğrencisinin, okul döneminden virüsün yapay olarak üretildiği laboratuvarı imha etmesine kadar olan süreci başarılı bir şekilde oyuna yansıttığı görülüyor.

Oyun boyunca hastalığa karşı bağışıklık seviyesini arttıran maske, aşı, ilaç, vitamin, eldiven gibi maddeleri toplamanız gerekirken bir yandan da hastalıklı insanlardan kaçmanız gerekiyor. Şehir ve metroda geçen oyunun son bölümünde tıbbi terimleri içeren bulmaca ve virüsün yapay olarak üretildiği laboratuvarı patlatmak için toplanan dinamitler ile patlatma sahnesi oldukça ilginç. Ayrıca ülkemizde kullanılan HES kodu benzeri Sağlık Güvenlik Kodu (HSC) adındaki bir şifreyi oyun boyunca toplamanız gerekiyor.

Aksiyonu bol ve eğlenceli bir oyun olan COWAR oyunu Covid-19 salgının devam ettiği bu günlerde mobil oyun severlerin ilgisini oldukça çekeceğe benziyor.

Play Store'da ulaşılabilir olan oyun, App Store'a da entegre edilecek.

Kaynak: Bültenler