Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2360'a yükseldi

22.02.2020 09:49 | Son Güncelleme: 22.02.2020 09:49

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 360, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 77 bin 662'ye yükselirken; 21 bin 18 kişi de tedavi edildi.

Kaynak: DHA